Gülşah Saraçoğlu'nun kilo ve estetik itirafı olay! Kürk sevgisi başına bela oldu
Tatilde giydiği kürk ile tepki geçen Gülşah Saraçoğlu kilo ve estetik itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Kürk sevdiğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.
TV8 ekranlarında Doya Doya Moda programı yapan Gülşah Saraçoğlu, gerçek kürk sevgisini gözler önüne serip olay açıklamalara imza attı. Eleştirilerin hedefine oturan Saraçoğlu'nun itirafı sadece kürk sevdiğini söylemekle kalmadı. Kilo ve estetiğe dair de olay açıklamalar yaptı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir davette gerçek kürkle poz verip Instagram’da paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği Saraçoğlu, bir de şunları söyledi:
''Gardırobumda 7-8 değerli parça var. Evet, servet değerindeler. Bazı ünlüler gerçek kürk giyip 'üzerimdeki sahte' yalanına başvuruyor. Ben her zaman dürüstüm. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum.''
Gülşah Saraçoğlu, 83 kiloya çıkınca 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Saraçoğlu, kilo estetiğe dair ise şunları söyledi: