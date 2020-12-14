Gülşah Saraçoğlu'ndan olay yaratan estetik itirafı 'Yüz nakli yaptırdım diyebilirim'

Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum' diyen Gülşah Saraçoğlu şunları söyledi:

''Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim. "Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var.''