Gülşah Saraçoğlu'ndan olay yaratan estetik itirafı 'Yüz nakli yaptırdım diyebilirim'
Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu, estetik itirafıyla ağızları açık bıraktı. Eski hali merak konusu oldu.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Gökhan Göz'e ettiği küfürlerle gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, katıldığı programda yaptırdığı estetikler hakkında konuştu. Saraçoğlu, ''Bize Kaldı'' adlı YouTube programına konuk oldu ve yaptırdığı estetiklerden bahsetti.
Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum' diyen Gülşah Saraçoğlu şunları söyledi:
''Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim. "Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var.''
''Göğüslerimi 18 Eylül’de yeni yaptırdım iki ay önce… Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım."
Öte yandan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile yine olaylı bir şekilde ayrıldı. Gökhan Göz, Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı.