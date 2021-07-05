Gülşah Saraçoğlu'na kabusu yaşatıp posta kutusunun üzerine bıraktı! Davada karar çıktı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde Musa Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşananlar sonrası mahkemeden karar çıktı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarının güvenliği konusunda Musa Öztürk’ten destek aldı.
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İddiaya göre, Öztürk, Saraçoğlu’nun özel yaşantısına ve birliktelik yaşadığı Gökhan Göz’e karşı olumsuz tavırlar aldı.
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Saraçoğlu, Öztürk’ün bu hareketleri karşısında samimiyetini sonlandırınca bu defa tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.
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Öztürk, Mayıs 2021’de Saraçoğlu’nun cep telefonuna gönderdiği iki adet ses kaydında hakaretlerde bulundu.
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