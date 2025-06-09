Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı

Radikal değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü modacı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yeni görünümünü takipçileriyle paylaşarak çok konuşuldu. Ancak Saraçoğlu'nun geçirdiği bu büyük değişim, geçtiğimiz günlerde yurt dışı seyahati sırasında beklenmedik bir olaya neden oldu.