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Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı

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Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı

Modacı Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Yaşadığı değişimle gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, yurt dışına çıkmak isterken ilginç bir olay yaşadı.

Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı - Resim: 1

Moda dünyasının tanınan isimlerinden Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündemde. Daha önce "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" sözleriyle dikkat çeken Saraçoğlu, son olarak geçirdiği 9 saatlik ameliyatla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı - Resim: 2

Radikal değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü modacı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yeni görünümünü takipçileriyle paylaşarak çok konuşuldu. Ancak Saraçoğlu'nun geçirdiği bu büyük değişim, geçtiğimiz günlerde yurt dışı seyahati sırasında beklenmedik bir olaya neden oldu.

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Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı - Resim: 3

İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolüne giren Saraçoğlu'nun kimlik ve pasaportundaki fotoğraflar, yüzündeki son değişimle uyuşmayınca polis şüphelendi. Görevli memur, güvenlik prosedürü gereği modacıyı ikinci bir kontrole yönlendirdi.

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Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku! Değişimiyle şaşırtmıştı - Resim: 4

Parmak iziyle kimlik doğrulaması yapıldı

Durumu sosyal medya hesabından doğrulayan Saraçoğlu, "Kimliğimdeki fotoğrafla polis memurunun camın arkasından çektiği görüntü uyuşmayınca, beni parmak izi taramasına gönderdiler. Ben de tabii ki 'tamam' dedim" ifadelerini kullandı.

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