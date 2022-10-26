Gülşah Saraçoğlu'na hacker şoku! Adını 'metres'le değiştirmişlerdi açıklama geldi!
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram adresini dün görenler büyük bir şok yaşadı. Ünlü ismin kullanıcı adı 'metres_gulsah' olarak değiştirilmişti. Saraçoğlu'ndan merakla beklenen açıklama ise hesabını tekrar aldıktan sonra gece geç saatlerde geldi. Ünlü modacı Instagram hikayelerden yaptığı açıklamada olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
TV8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş ile jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
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Hacker şoku yaşadı
Ünlü modacı hacker'ların yeni hedefi oldu. Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki değişiklik takipçilerin gözlerinden kaçmadı.
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Saraçoğlu'nun hesabının kullanıcı ismi "metres_gulsah" olarak değiştirildi.
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Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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