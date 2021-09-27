Gülşah Saraçoğlu ve sevgilisi Gökhan Göz'den uygunsuz fotoğraf çıkışı

Gökhan Göz de “Hanımefendiye ben dedim ki ‘İzinsiz görüntü aldınız siler misiniz?’ ve bana ‘Almadım’ dedi. Sonra telefonuna bakıldığı zaman özel ve uygunsuz fotoğraflarımızı, videolarımızı aldığını gördüm. Gecenin 2’sinde uygunsuzluk herkeste olur. İnsanın uykusu geliyor ve alkol alıyor. Kimse istemez yani o görüntülerinin çekilmesini” dedi.