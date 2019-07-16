Gülşah Saraçoğlu kilolarca taşlı bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti! Yorum yağmuruna tutuldu

Taşlı bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Gülşah Saraçoğlu kimdir?

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörüne atıldı. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı.