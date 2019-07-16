Gülşah Saraçoğlu kilolarca taşlı bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti! Yorum yağmuruna tutuldu
Modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kg taşlı bikinisiyle sahilin tozunu attırdı. Sosyal medya hesabından paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.
Bir dönem gerçek kürk giydiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, giydiği bikinisinde 3 kg taş olunca dikkatleri yeniden üzerine çekti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan taşlı bikinisini paylaşan Saraçoğlu, takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği 3 kg taşlı bikinisini sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır.. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaştı. Ünlü modacının paylaşımına takipçileri övgüler ve beğeni yağdırdı.
Düzgün fiziği ile dikkat çeken modacıya "Taş gibisiniz, kendi markasının vitrini" yorumları yapıldı.
Taşlı bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Gülşah Saraçoğlu kimdir?
Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörüne atıldı. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı.