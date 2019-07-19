Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz günlerde 3 kg taşlı bikinisiyle olay olan Gülşah Saraçoğlu, yine sosyal medyada hesabı Instagram'da yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.
Ünlülerin modacısı olarak tanınan, bir dönem kürk giydiği için tepki alan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde giydiği 3 kg taşlı bikinisi ile olay olmuşken sosyal medya hesabı Instagram'ı yine bikinili fotoğrafı ile salladı.
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'ın tasarım bikinilerine Gülşah Saraçoğlu da kendi tasarım bikinileriyle rakip oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan modacı yayınladığı karelere şu notu düştü:
"Madem mayolarımız bikinilerimiz çok konuşuluyor o zaman bugünün #tbt si geçen yazın magazinden inmeyen efsane mayosu olsun... (Ne mütevaziyim)"
Geçtiğimiz günlerde, modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği 3 kg taşlı bikinisini sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır.. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaşmıştı. Ünlü modacının paylaşımına takipçileri övgüler ve beğeni yağdırdı.