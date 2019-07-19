Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı

Ünlülerin modacısı olarak tanınan, bir dönem kürk giydiği için tepki alan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde giydiği 3 kg taşlı bikinisi ile olay olmuşken sosyal medya hesabı Instagram'ı yine bikinili fotoğrafı ile salladı.