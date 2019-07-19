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Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı

Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde 3 kg taşlı bikinisiyle olay olan Gülşah Saraçoğlu, yine sosyal medyada hesabı Instagram'da yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.

Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Ünlülerin modacısı olarak tanınan, bir dönem kürk giydiği için tepki alan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde giydiği 3 kg taşlı bikinisi ile olay olmuşken sosyal medya hesabı Instagram'ı yine bikinili fotoğrafı ile salladı. 

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Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'ın tasarım bikinilerine Gülşah Saraçoğlu da kendi tasarım bikinileriyle rakip oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan modacı yayınladığı karelere şu notu düştü: 

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Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

"Madem mayolarımız bikinilerimiz çok konuşuluyor o zaman bugünün #tbt si geçen yazın magazinden inmeyen efsane mayosu olsun... (Ne mütevaziyim)"

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Gülşah Saraçoğlu 3 kg taşlı bikinisiyle olay olmuştu! Yeni bikini de sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Geçtiğimiz günlerde, modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği 3 kg taşlı bikinisini sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır.. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaşmıştı. Ünlü modacının paylaşımına takipçileri övgüler ve beğeni yağdırdı. 

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