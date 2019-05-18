Gülperi'den Çukur'a flaş transfer! Sezon finali öncesi kadroya dahil oldu
Gülperi'nin final yapmasıyla boşta kalan genç oyuncunun, 27 Mayıs Pazartesi akşamı 2. sezon finalini yapacak olan Çukur dizisine dahil olacağı öğrenildi.
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da son bölümlere doğru gidilirken diziden birçok isim ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana dizisinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Cihangir Ceyhan kadroya dahil olmuştu.
Ayrıca dizinin Haziran ayı değil de neden Mayıs ayı sonunda sezon finali yapacağının sebebi ise Haziran ayının ilk haftasının ramazan bayramı olması dolayısıyla olduğu düşünülüyordu. Kanal, iddialara bayramdan önce sezon finali yaparak bayramda bulundukları yeri terk edecek seyirciler dolayısıyla reytinglerde düşüş yaşamak istemiyor.
Yeni oyuncu Pazartesi görünecek: Diziye ise son olarak Gülperi dizisindeki oyunculuğuyla damga vuran Burak Dakak'ın dahil olacağı öğrenildi. Rol için titiz bir cast çalışması yapan Ay Yapım, sonunda Gülperi dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Burak Dakak'ta karar kıldı. Dakak, pazartesi yayınlanacak bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
Burak Dakak kimdir?: Dakak, 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da doğdu. Oyunculuğa 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni ile başladı.