Gülperi'den Çukur'a flaş transfer! Sezon finali öncesi kadroya dahil oldu

Ayrıca dizinin Haziran ayı değil de neden Mayıs ayı sonunda sezon finali yapacağının sebebi ise Haziran ayının ilk haftasının ramazan bayramı olması dolayısıyla olduğu düşünülüyordu. Kanal, iddialara bayramdan önce sezon finali yaparak bayramda bulundukları yeri terk edecek seyirciler dolayısıyla reytinglerde düşüş yaşamak istemiyor.