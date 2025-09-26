Güllü'nün vefatına ilişkin valilikten açıklama! Ölüm sebebi meğer...
Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yalova Valiliği, Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğünü ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" ismiyle tanınan Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde 6'ncı kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.
ACI HABERİ OĞLU DUYURDU
Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu
"İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZDIR"
Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."
VALİLİK: GÜLLÜ EĞLENİRKEN DÜŞTÜ
Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi: "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifre ve kamera taktıran Güllü, o anlara ait görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.