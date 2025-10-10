Güllü’nün son anlarına tanıklık etmişti! Kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu konuştu

“AYNI ANDA CAMA DÖNDÜK…”

Soruşturma tüm yönleriyle sürerken, olay gecesi evde bulunan isimlerden biri olan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Ulu'nun ifadelerine yer verildi. Ulu ifadesinde “O gün hiçbir kavga olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hatırlamıyorum, o an şoktaydım. Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. O sırada biz oyun oynuyorduk” cümlelerini kullandı.