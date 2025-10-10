Güllü’nün son anlarına tanıklık etmişti! Kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu konuştu
Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Dosya cinayet masasına devredilirken, Adli Tıp raporu olayın "kazara düşme" olabileceğine işaret etti. Olay gecesi evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da ifadesi ortaya çıktı. Ulu olay anını anlattı.
26 Eylül 2025 tarihinde Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.
KANINDA 3,53 PROMİL ALKOL ÇIKTI
Sanatçının ölümü hala gizemini koruyor. Kazayla mı düştü, intihar mı etti soruları henüz netlik kazanmazken, dosya geçtiğimiz günlerde cinayet masasına devredilmişti. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda ise Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu belirtilmişti. Vücudunda darp, boğuşma ya da zehirlenmeye dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
“AYNI ANDA CAMA DÖNDÜK…”
Soruşturma tüm yönleriyle sürerken, olay gecesi evde bulunan isimlerden biri olan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Ulu'nun ifadelerine yer verildi. Ulu ifadesinde “O gün hiçbir kavga olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hatırlamıyorum, o an şoktaydım. Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. O sırada biz oyun oynuyorduk” cümlelerini kullandı.
Olayın yalnızca birkaç saniye içinde gerçekleştiğini söyleyen Sultan Nur Ulu, evde bulunan hiç kimsenin ne olduğunu o an tam olarak kavrayamadığını belirtti. Ulu, yaşananların ani ve beklenmedik olduğunu vurguladı.