Güllü'nün sır ölümünde dikkat çeken detaylar! O isim cenazeye katılmadı

Coşkundili'nin aktardığı bilgilere göre; Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Güllü’nün ölümüyle ilgili bazı detaylar da aydınlandı. 51 yaşında hayata veda eden sanatçının, ölümüne dair birçok soru işareti hâlâ gündemde...