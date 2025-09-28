Güllü'nün sır ölümünde dikkat çeken detaylar! O isim cenazeye katılmadı
Arabesk müziğin kraliçesi olarak bilinen Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü birçok soru işaretini beraberinde getirirken, düştüğü odadan paylaşılan fotoğraf ve olay gecesi evde bulunan kızının arkadaşının cenazede yer almaması dikkat çekti.
Güllü, evinin çatı katından düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, olay günü yaşananlar merak konusu oldu.
Gece 01.28 sıralarında Yalova’nın Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6’ncı katındaki terastan düşen Güllü’nün yanında, o akşam kızı Tuyan Ülkem ve kızının arkadaşı da bulunuyordu. Peki Güllü nasıl düştü? Merak edilen detayları Ekol TV muhabiri Eren Coşkundili aktardı.
Coşkundili'nin aktardığı bilgilere göre; Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Güllü’nün ölümüyle ilgili bazı detaylar da aydınlandı. 51 yaşında hayata veda eden sanatçının, ölümüne dair birçok soru işareti hâlâ gündemde...
Özellikle Güllü’nün son görüntüsü ile bağırış ve panik anlarının yaşandığı kayıtlar arasında geçen iki dakikalık süre, yanıt bekleyen en kritik nokta olarak öne çıkıyor.