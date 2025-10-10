BIST 10.729
Güllü'nün otopsi sonucu çıktı! Başkasının DNA'sına rastlandı mı?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA profiline rastlanmadığı bildirildi.

Güllü'nün otopsi sonucu çıktı! Başkasının DNA'sına rastlandı mı? - Resim: 1

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün sır dolu ölümünde yeni raporlar ortaya çıktı. 

Güllü'nün otopsi sonucu çıktı! Başkasının DNA'sına rastlandı mı? - Resim: 2

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporun detayları belli oldu.

Güllü'nün otopsi sonucu çıktı! Başkasının DNA'sına rastlandı mı? - Resim: 3

BAŞKA DNA'YA RASTLANMADI

Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. 

Güllü'nün otopsi sonucu çıktı! Başkasının DNA'sına rastlandı mı? - Resim: 4

Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

