Güllü'nün ölümüyle ilgili 3 kritik talimat! Başsavcı oraya gidiyor
Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi bir türlü aralanmış değil... Tüm Türkiye'nin yakından devam ettiği soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mevcut iddiaların ardından harekete geçen başsavcılık, TÜBİTAK'a 3 kritik talimat iletti. İşte Güllü soruşturmasında yaşanan son gelişmeler...
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı Soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
Elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderen başsavcılık, TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat verdi.
3 KRİTİK TALİMAT VERİLDİ
Başsavcılığın verdiği talimatlar arasında; sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı
KONUŞMALARIN AÇIK DÖKÜMÜ İSTENDİ
Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.