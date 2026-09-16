Güllü'nün ölümünde eski nişanlı Kervan Eminoğlu'ndan olay yaratacak itiraflar
Şarkıcı Güllü'nün tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, 1 Ekim'deki duruşma öncesi dikkat çeken iddialar ileri sürdü.
Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Duruşma öncesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu, dosyaya ilişkin yeni iddialar ileri sürdü. Eminoğlu, 1 Ekim'de tüm bildiklerini duruşma salonunda anlatacağını savundu.
"GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ" İDDİASI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'ye yönelik öfkesinin kendisiyle olan ilişkisinden kaynaklanmadığını savundu.
Eski nişanlı, Tuğyan'ın annesine karşı uzun süredir öfke beslediğini öne sürerek "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu." iddialarını dile getirdi. Kervan Eminoğlu, Tuğyan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından görüşmediklerini ileri sürdü; "Ben Tuğyan'la 23 Ekim'den bu yana bir daha görüşmedim." dedi.
"BENİ SIRTINA ALIP KALDIRIYORDU"
Eminoğlu açıklamalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in fiziksel gücüne ilişkin bir videodan da söz etti. Eski nişanlı, Tuğyan'ın kendisini sırtına alarak kaldırdığını söyledi. Kervan Eminoğlu "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir." iddiasında bulundu.
Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi ve nişanlısı olan Kervan Eminoğlu, 21 Ocak'ta Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınmış bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.