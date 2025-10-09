Güllü'nün ölümü hakkında avukatından yeni açıklama! Bilinmeyen detay çıktı

Türkiye'nin gündemine düşen şarkıcı Güllü ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.