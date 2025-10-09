Güllü'nün ölümü hakkında avukatından yeni açıklama! Bilinmeyen detay çıktı
Yalova'da 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün feci ölümü günlerdir gündemdeki etkisini sürdürüyor. Bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı evde keşif ve inceleme gerçekleştirdi. Ailenin avukatı, otopsi işlemleriyle ilgili bilinmeyen ve önemli bir detayı açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye'nin gündemine düşen şarkıcı Güllü ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ
Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu ve içinde adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da yer aldığı heyet incelemesini gerçekleştirdi.
İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hazır bulundu.
RAPORDA ÖNEMLİ DETAYLAR
Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, "Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz.