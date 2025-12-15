BIST 11.399
Güllü'nün oğlu Tuğberk o gece camı kırarak içeri mi girdi! Görüntüler çıktı

Evinin camından düşüp hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi gözler Güllü'nün oğluna çevrildi. Nur Viral ile Sen İstersen programında Güllü'nün oğlunun annesinin evine girdiği anlar yayınlandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk o gece camı kırarak içeri mi girdi! Görüntüler çıktı - Resim: 1

Yalova'daki evinin penceresinin camından düşerek ölen Güllü'nün ardından soruşturma derinleşti. Güllü'nün ölümü sonrası "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk o gece camı kırarak içeri mi girdi! Görüntüler çıktı - Resim: 2

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter "Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim" dedi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk o gece camı kırarak içeri mi girdi! Görüntüler çıktı - Resim: 3

Yaşananlara dair gündeme yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Gözler şimdi de Güllü'nün oğluna çevrildi. Nur Viral ile Sen İstersen programında bazı görüntüler ekrana getirildi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk o gece camı kırarak içeri mi girdi! Görüntüler çıktı - Resim: 4

GÜLLÜ'NÜN OĞLU DELİLLERİ Mİ ALDI?

Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi. 

