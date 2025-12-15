Güllü'nün oğlu Tuğberk o gece camı kırarak içeri mi girdi! Görüntüler çıktı
Evinin camından düşüp hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi gözler Güllü'nün oğluna çevrildi. Nur Viral ile Sen İstersen programında Güllü'nün oğlunun annesinin evine girdiği anlar yayınlandı.
Yalova'daki evinin penceresinin camından düşerek ölen Güllü'nün ardından soruşturma derinleşti. Güllü'nün ölümü sonrası "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter "Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim" dedi.
Yaşananlara dair gündeme yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Gözler şimdi de Güllü'nün oğluna çevrildi. Nur Viral ile Sen İstersen programında bazı görüntüler ekrana getirildi.
GÜLLÜ'NÜN OĞLU DELİLLERİ Mİ ALDI?
Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.