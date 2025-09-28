Güllü'nün menajeri açıkladı! Uzun süredir denge kaybı yaşıyormuş...
Türk arabesk müziğinin sevilen ismi, 51 yaşındaki sanatçı Güllü (Gül Tut), Yalova’da yaşadığı evin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, dün gece saat 01.28’de Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Acı haber, sanat dünyasında derin üzüntüye neden oldu.
Menajerinden Yürek Burkan Açıklama
Güllü’nün menajeri Erhan Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi:
“Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde sorun vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm.”
Kızı: "Annem Oynarken Düştü"
Olay anında evde bulunan kızı Tuyan Ülkem, ifadesinde annesinin Roman havası eşliğinde dans ettiğini, alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip açık camdan düştüğünü söyledi. Ülkem, “Kesinlikle itme söz konusu değil” diyerek iddialara netlik kazandırdı.
Savcılık ve Emniyet Açıklaması
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından, Güllü’nün cansız bedeni Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yalova Valiliği ve Çınarcık Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yüksekten düşme ihbarı alınmıştır. Yapılan kontrolde sanatçı Güllü’nün hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Tahkikat başlatılmıştır.”
Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.