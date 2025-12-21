Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk açıklama! Arkadası Sultan'a saydırdı
Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den açıklama geldi. Gülter cezaevinden yaptığı açıklamasında suçsuz olduğunu belirterek itirafçı arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da "Hiç beklemezdim, büyük hayal kırıklığı içindeyim." dedi. Gülter, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın hakkında da konuştu.
Seslendirdiği şarkılarla 1990'lı yıllara damga vuran arabeskin unutulmaz sesi Güllü'nün ölümünde baş şüpheli konumunda bulunarak cezaevine giren kızı Tuğyan Ülkem Gülter açıklamada bulundu.
Gülter'in cezaevinden yaptığı açıklamada, itirafıyla kendisinin tutuklanmasına neden olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında "Hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim." dedi.
'böyle bir şey beklemediğini ifade etti ve "Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım" dedi.
"ZULMÜN BAŞLANGICI FERDİ AYDIN'DIR"
Tuğyan Ülkem Gülter, Habertürk'e yaptığı açıklamada yaşadıkları hakkında "zulüm" ifadesini kullanırken Güllü'nün patronunu suçlayarak "Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır, onu Allah’a havale ediyorum." dedi.