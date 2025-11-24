Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez o mesajların perde arkasını anlattı: Ben anneme...
Ünlü şarkıcı Güllü’nün balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli ölümün ardından mesajları ortaya çıkan ve dikkatleri üzerine çeken kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez konuşarak o mesajların ardındaki gerçeği açıkladı.
‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümünün ardından ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, 'annesinin ölmesini istediği' mesajları ortalığı karıştırmıştı.
Tuğyan o mesajların ardındaki gerçeği ilk kez açıkladı. Neler Oluyor Hayatta programına konuştu şunları söyledi:
"Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Yemek yedirmeye çalıştı bana. 'Ben senin ablanım, ben senden eminim' dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13.gün yanımıza geliyor, bizimle beraber kalıyor. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. Neden evdesiniz diye sordu. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. Abla nereye gideceğiz dedim, bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı 'Ferdi beni oğlumu öldürmekle tehdit ediyor' diye.
Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger ifadesinde, 'Tuğyan bana dönüp annemi ittim öldürdüm çok pişmanım' demişti. Tuğyan bu sözlere, "Kendisinin attığını iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın" diyerek yanıt verdi.