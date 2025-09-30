Güllü'nün çocukları o geceyi bir bir anlattı! İfadelerinin detayı çıktı!
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü gizemini korurken, çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı. Güllü'nün o gece yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter yaşanan dehşeti tek tek anlattı. İşte Güllü'nün ölümüne dair yeni detaylar...
Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarla gönüllere taht kuran arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, 26 Eylül günü elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Yalova'daki evinin terasında kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirken balkondan düşen Güllü yaşamını yetirdi. Güllü'nün ölümü halen gizemini korurken, çocukları dehşet gecesini anlattı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve o gece birlikte eğlendiği kız Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadeleri ortaya çıktı.
"CANINA KIYACAK BİR KADIN DEĞİLDİ"
Tuğberk Yağız Gülter (Güllü'nün oğlu): "Ben annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder yere düşerdi. Annem sevgi dolu bir insandı. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak biri değildi."
"2-3 ŞİŞE ALKOL İÇTİ"
Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu ise annelerinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü beyan etti.