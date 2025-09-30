Güllü'nün çocukları o geceyi bir bir anlattı! İfadelerinin detayı çıktı!

"CANINA KIYACAK BİR KADIN DEĞİLDİ"

Tuğberk Yağız Gülter (Güllü'nün oğlu): "Ben annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder yere düşerdi. Annem sevgi dolu bir insandı. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak biri değildi."