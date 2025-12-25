Güllü'nün arkadaşından kan donduran suçlama! Tuğyan'ın 'organ mafyası' tehdidi iddiası
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ''kasten öldürme'' suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tüyler ürpertici bir iddia gündeme geldi. Ortaya atılan bu yeni iddia, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken dosyaya dair soru işaretlerini de artırdı. Kızı Tuğyan, Güllü'yü ''organ mafyası'' ile tehdit mi etti?
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan kan dondurucu iddia magazin gündemini derinden sarstı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran 'organ mafyası' iddiası, Güllü'nün arkadaşından geldi. Dosyaya yansıyan detaylar ve yaşananların perde arkasında ne olduğu ise merakla takip ediliyor.
26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Güllü’nün arkadaşı çarpıcı iddialarda bulundu.
ATV Ana Haber’e konuşan Güllü’nün yakın arkadaşı Özlem Kara, sanatçının, kızı Tuğyan’dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk’ten ise çekindiğini ileri sürdü.
"TORUNUNU ORGAN MAFYASINA SATACAĞIM"
Özlem Kara, kızının Güllü'yü tehdit ettiğini söylerken şu açıklamalarda bulundu: