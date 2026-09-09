Güllü soruşturmasında ses kayıtları çıkmıştı! Seyhan Soylu tutuklandı, avukatlarından ilk açıklama...

"İVEDİLİKLE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Soylu'nun avukatları açıklamanın devamında, "Sonuç olarak, müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesi neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna da çağrıda bulunan avukatlar, kesinleşmemiş iddialarla değil yargı mercilerinin vereceği kararlarla hareket edilmesini; soruşturmanın gizliliğine, masumiyet karinesine ve kişilik haklarına saygı gösterilmesini istedi.