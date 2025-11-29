Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu çıktı! Ünlü isim açıkladı: Anneni sen atmışsın!
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, sanatçı Güllü’nün altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Gazeteci Sevilay Yılman, Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporunun sonuçlandığını açıkladı. Yılman, canlı yayında açık açık isim vererek 'Sen anneni atmışsın' diyerek seslendi.
26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
SAVCI SAYISI 3'E ÇIKMIŞTI
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.
Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de ekrana gelen 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlandığını duyurdu.
'SEN ANNENİ ATMIŞSIN'
Sevilay Yılman, canlı yayında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e seslenerek; "Tuğyan bilirkişi raporu sonuçlandı.