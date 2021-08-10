Güllü borçlu olduğu mekan sahibiyle tekme tokat kavgaya girdi
Ünlü şarkıcı Güllü, Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı mekanda kavgaya karıştı. Güllü, kızı ve yardımcısı ile işletmeciliğini yaptığı mekanda davalık olduğu mal sahibi ile tartıştı, yumruklar havada uçuştu.
Fethiye’nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu. 47 bin TL’yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.
Magazin D’nin haberine göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.
Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü değişimiyle gündem oldu. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün son hali çok konuşuldu. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimiyle herkesi şaşırttı. Yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu belirten 46 yaşındaki şarkıcı, bu tarz operasyonlar öncesi herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Mekan sahipleri yaralandı
Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Kavga görüntüleri, amatör kameraya an be an yansıdı.