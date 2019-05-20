"Güller diyarı"nda hasat zamanı
"Güller diyarı" olarak adlandırılan Isparta'da gül hasadı başladı. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.
Mevsim koşulları dolayısıyla sezona 15 gün geç "merhaba" diyen Isparta'da üreticiler, gül çiçeğinin açmasıyla hasada başladı.
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Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler, topladıkları gülleri fabrikalara gönderdi.
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Hasatla birlikte gül bahçeleri ziyaretçi akınına uğrarken, bahçelere gelen turistler gül hasadına katılıp, gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyor.
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Hasatla birlikte gül bahçeleri ziyaretçi akınına uğrarken, bahçelere gelen turistler gül hasadına katılıp, gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyor.
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