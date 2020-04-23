Güllaç nasıl yapılır püf noktası nedir?

Malzemeler

10 yaprak güllaç

Şerbeti İçin:

7 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı gül suyu ya da 1 tatlı kaşığı vanilya

Üzeri İçin:

Vişne

Dövülmüş ceviz ya da antep fıstığı