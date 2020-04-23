Güllaç nasıl yapılır püf noktası nedir?
Ramazan ayında olmazsa olmazlardan güllaç yine sofralarımızın baş konuğu olmaya hazırlanıyor. Güllaç nasıl yapılır püf noktası neler işte Ramazan sofralarının sevilen tatlısı güllaç tarifi.
Malzemeler
10 yaprak güllaç
Şerbeti İçin:
7 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı gül suyu ya da 1 tatlı kaşığı vanilya
Üzeri İçin:
Vişne
Dövülmüş ceviz ya da antep fıstığı
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Hazırlanışı
Güllaç yapımında öncelikle şerbeti hazırlayın; derin bir tencereye 7 su bardağı süt
koyun. Üzerine 2 su bardağı şeker ekleyip, ocağa alın. Orta ateş üzerinde sütle
şekeri karıştırıp, süt hafif eli yakacak kadar ısıtın.
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Daha sonra şerbeti ocaktan alıp, içine isteğe göre 1 tatlı kaşığı vanilya ya da 1
yemek kaşığı gül suyu koyup, karıştırın.
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Diğer taraftan güllaç yapraklarını yuvarlak olarak kullanacaksanız, yuvarlak
büyük bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. 10 adet güllaç yaprağını ortadan ikiye ayırın.
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