Güliz Ayla'yı striptiz sorusu çıldırttı takipçisine tepkisi sert oldu
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan ünlüler arasında yerini alan Güliz Ayla, Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Striptiz sorusu ise Ayla'yı çıldırtınca tepkisi sert oldu.
Koronavirüs, tüm dünyada 8 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Türkiye'de de Koronavirüs nedeniyle ölümler gerçekleşince herkes tedbir amaçlı kendisini eve kapadı. Bu zorlu süreçte evden çıkmayarak vakit geçirmeye çalışan ünlülerin çoğu da sosyal medyada aktifliğini arttırdı. Bu isimlerden biri de Güliz Ayla oldu.
Eve kapanan Güliz Ayla, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya başladı. Zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyanın diline düşen Ayla, direk dansıyla çok konuşulmuştu, bir takipçisi o dansını hatırlatınca sinirlendi.
Ayla'ya bir takipçisi, "Striptiz videolarını neden çekiyorsun artık toplumsal tepkiden dolayı mı? sorusunu yöneltti.
Takipçisine cevap veren Ayla, sert çıktı. "Yok taşındım yeni evde direk yok, yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım. Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin seni gidi toplumsal tepkici" cevabını verdi.