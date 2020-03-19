Güliz Ayla'yı striptiz sorusu çıldırttı takipçisine tepkisi sert oldu

Koronavirüs, tüm dünyada 8 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Türkiye'de de Koronavirüs nedeniyle ölümler gerçekleşince herkes tedbir amaçlı kendisini eve kapadı. Bu zorlu süreçte evden çıkmayarak vakit geçirmeye çalışan ünlülerin çoğu da sosyal medyada aktifliğini arttırdı. Bu isimlerden biri de Güliz Ayla oldu.