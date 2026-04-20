Gülistan'ı tanımam demişti! İhbar notu ilişkiyi ortaya çıkardı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde Doku’yu hiç tanımadığını, olaydan önce adını dahi duymadığını ve aralarında herhangi bir iletişim olmadığını öne sürmüş, hakkındaki silah, tehdit ve tecavüz iddialarını reddederek, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.