Gülistan soruşturmasının seyri değişecek: Konuşmaların hesabını verecek
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile arasında geçen konuşmalar ifşa olmuştu. Soruşturmanın seyrini değiştirecek olan mesajların sır gibi sakladığı ortaya çıkarken, baba Celal Altaş yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Altaş'a "Savcıya her şeyi anlatırım" mesajları sorulacak.
Tunceli'de 2020 yılında sırra kadem basan Gülistan Doku'dan o günden sonra tek bir iz bile bulunamadı. Soruşturması tam 6 yıl sonra yeniden açıldı, şüpheliler tek tek ifade verdi. Dosyanın en kritik ismi firari Umut Altaş'ın babası ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Dosyanın seyrini değiştirecek olan konuşmaları baba Celal Altaş'ın sorgusunda sır gibi sakladığı öğrenildi.
YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre, 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, babasını defalarca tehdit ettiği görüldü. Yazışmalardaki "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" ifadesi Gülistan'ın öldürüldüğünden herkesin haberinin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
SAVCILIK MESAJLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak nitelikteki yazışmalar, ABD ile yürütülen iade sürecinde en büyük koza dönüştü. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında harekete geçti.
YENİDEN SORGUYA ALINACAK
Sabah'ta yer alan habere göre aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.