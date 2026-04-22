Gülistan Doku'nun arkadaşından olay itiraf: Sevgilisi sürekli beni taciz ediyordu

Sonrasında tacizlerden kurtulmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladıklarını söyleyen tanık, lüks araçlarla zengin ve üst düzey ailelerin çocukları olduğu anlaşılan genç erkeklerin kafeye geldiğini söyledi.



"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir hafta önce grip olduğunu da söyleyen M.T., “Ben de ‘ibucold’(grip ilacı) vardı. Kendisine vermek istedim. Onun içerisinde kendisini rahatsız eden, alerji yapan bir madde olduğunu söyleyerek o ilacı içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyduğu için ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir. Bu nedenle intihar ettiğini düşünmüyorum. Ben Gülistanın hamile olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir şeyden de hiç şüphe duymadım.” dedi.