Gülistan Doku'nun arkadaşından olay itiraf: Sevgilisi sürekli beni taciz ediyordu
Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan'ın intihar edecek biri olmadığını belirten M.T. çalıştıkları kafelerde tacize uğradıklarını da anlattı. M.T., Gülistan'ın sevgilisi Rus vatandaşı Zeinal Abakarov'un sarılmaya çalıştığını ve kendisini bu konuda uyardığını belirtti.
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybına yönelik başlatılan soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Gözaltı ve tutuklamalar peş peşe gelirken, ifadeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T. anlattıklarıyla dikkat çekti. Gülistan Doku ile KYK yurdunda yan yana odalarda kaldığını belirten M.T. Doku'nun intihar edecek biri olmadığını belirtti.
"GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİ BANA SARILMAYA ÇALIŞTI"
2019 yılında Hanımeli adlı kafede çalıştığını, işleri olduğu zaman yerine Gülistan Doku’nun çalıştığını anlatan M.T., daha sonra Gülistan ile sevgili olan Rus vatandaşı Zeinal Abakarov ile ilgili olarak “Gülistan kafede işe başlamadan önce Zeinal omuzuma elini koyuyordu sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım” dedi.
“BİZİ TACİZ EDERLERDİ, BULAŞIKHANEYE GEÇTİK”
Çalıştıkları kafeye o dönem hep üst düzey müşteriler geldiğini ifade eden M. T., “Yüksek miktarlarda yevmiye bırakırlardı. Biz de o yüzden orada çalışıyorduk ancak gelen üst düzey memurlardan kaba tabirle bize asılanlar olurdu. Bakışlarıyla bizleri taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Hatta benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar. Ben sadece işimi yapıp yanlarından ayrılıyordum” dedi.
Sonrasında tacizlerden kurtulmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladıklarını söyleyen tanık, lüks araçlarla zengin ve üst düzey ailelerin çocukları olduğu anlaşılan genç erkeklerin kafeye geldiğini söyledi.
"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir hafta önce grip olduğunu da söyleyen M.T., “Ben de ‘ibucold’(grip ilacı) vardı. Kendisine vermek istedim. Onun içerisinde kendisini rahatsız eden, alerji yapan bir madde olduğunu söyleyerek o ilacı içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyduğu için ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir. Bu nedenle intihar ettiğini düşünmüyorum. Ben Gülistanın hamile olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir şeyden de hiç şüphe duymadım.” dedi.