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Güler'in şüpheli ölümü! Balkonda eşi tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Güler'in şüpheli ölümü! Balkonda eşi tarafından bulundu

Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından evinin balkonunda ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedeni bilinmezken ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Güler'in şüpheli ölümü! Balkonda eşi tarafından bulundu

Edinilen bilgiye göre,  4 katlı binanın 2. katında oturan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz şekilde bulundu. 

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Güler'in şüpheli ölümü! Balkonda eşi tarafından bulundu

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Güler'in şüpheli ölümü! Balkonda eşi tarafından bulundu

Güler Selvi Gergin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Güler'in şüpheli ölümü! Balkonda eşi tarafından bulundu

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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