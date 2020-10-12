Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gülen Gözler filminde Hasret karakterine hayat veren Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı. Tek filmle meşhur olan ancak daha sonra ortadan kaybolan ünlü ismin son hali şaşırttı.
Televizyonda ne zaman karşımıza çıksa seyircileri ekran başına kitleyen Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Gülen Gözler filminin her karakteri ayrı ayrı çok sevilmişti.
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Sabunların köpürmesi sahnesinden, Vecihi karakterine kadar hafızalara kazınan Gülen Gözler'de bir de evin küçük kızı vardı. Lale Ilgaz.
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Gerek babası Yaşar Usta'ya bağlılığı gerekse muzip gülümsemesiyle izleyiciyi hala etkileyen Lale Ilgaz da tek filmle meşhur olan yıldızların arasında kayboldu.
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Gülen Gözler'in ardından 1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde 'Dans eden kız' olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.
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