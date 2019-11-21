Güleda Cankel cinayeti sevgilisi Zafer Pehlivan bir hafta önce mesaj atmış

Geri dönmezsen kendimi asarım: Cankel'in okul arkadaşlarından Melisa Sarı, "Güleda, bir hafta önce ablasının yanına, İstanbul'a gitmişti. Bize, Zafer Pehlivan'ın kendisine mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını anlatmıştı. Kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.