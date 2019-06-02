Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi

Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak özel karşılaşmada Özbekistan ile karşılaşacak. Antalya kampında Özbekistan maçı öncesinde son antrenmanını yapan A Milli Takım daha sonra düzenlenen etkinlikte stres attı.