Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi

Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi

ANTALYA'da kamp yapan A Milli Takım, bugün oynayacağı Özbekistan maçı öncesi düzenlenen etkinlikle keyifli dakikalar yaşadı. Hız trenine binen milliler heyecanlı olduğu gözlendi.

Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi - Sayfa 1

Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak özel karşılaşmada Özbekistan ile karşılaşacak. Antalya kampında Özbekistan maçı öncesinde  son antrenmanını yapan A Milli Takım daha sonra düzenlenen etkinlikte stres attı.  

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Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi - Sayfa 2

Teknik direktör Şenol Güneş ve milli takım oyuncuları, Belek'teki The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. Parkı gezen milli takım kafilesi, Hyper Coaster isimli hızlı trenine bindi.

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Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi - Sayfa 3

Teknik direktör Şenol Güneş ve bazı oyuncuların binmediği hızlı trende bazı oyuncuların heyecanlandığı gözlendi. Trene binen milli oyuncu Cengiz Ünder, tren hareket etmeden önce kararını değiştirerek koltuğundaki kemerleri görevlilere açtırarak indi. 

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Güle oynaya bindiler ama yürekleri ağızlarına geldi - Sayfa 4

Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki trene binen milli futbolcular, maksimum 120 kilometre hıza ulaşan trende eğlenceli anlar yaşadılar. 

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