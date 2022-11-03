Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusunun en mutlu günü sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından olan Burak Topaloğlu, Nisan ayında nişanlandığı sevgilisi Ezgi Tanır ile dünya evine girdi. Çift, mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Çift, fotoğraflarına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love" notunu düştü.
2013'ten beri izleyicinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Güldür Güldür Show'da Bahadır karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Burak Topaloğlu kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 4 Ocak 1988, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.
Amatör tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladıktan sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium alışveriş merkezinde sahne aldı.