Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşini paylaştı! O paylaşımı gören herkes aynı şeyi söyledi
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin özel hayatını her ne kadar gözlerden uzak tutmaya çalışsa da özellikle evliliğinden sonra eşi herkes tarafından merak ediliyor. Bilgin son olarak sosyal medyada eşi İrem'le poz verince yorumlar yağmur oldu yağdı.
Güldür Güldür Show'un sevilen karakterlerinden biri olan ve programda Mesut ismiyle anılan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, özel hayatıyla da hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Genellikle komedi sahneleriyle tanıdığımız Bilgin'in özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Eşi İrem Uslu ile yaşadığı sade ve mutlu evlilik, magazin dünyasının parmakla gösterdiği ilişkiler arasında yer alıyor. Son olarak Bilgin'in sosyal medya hesabında eşini paylaşması, herkes tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023 yılının Ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul Kanlıca'daki bir mekanda gerçekleşen düğüne, sanat camiasından ve 'Güldür Güldür Show' ekibinden çok sayıda ünlü isim katıldı.
Uğur Bilgin ile evliliği sonrası merak edilen isimlerden biri haline gelen İrem Uslu, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.
Uğur Bilgin de eşini çok paylaşan biri değil. Ancak geçtiğimiz saatlerde başarılı oyuncu eşiyle bir karesini paylaştı.