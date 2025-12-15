Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşini paylaştı! O paylaşımı gören herkes aynı şeyi söyledi

Güldür Güldür Show'un sevilen karakterlerinden biri olan ve programda Mesut ismiyle anılan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, özel hayatıyla da hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Genellikle komedi sahneleriyle tanıdığımız Bilgin'in özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Eşi İrem Uslu ile yaşadığı sade ve mutlu evlilik, magazin dünyasının parmakla gösterdiği ilişkiler arasında yer alıyor. Son olarak Bilgin'in sosyal medya hesabında eşini paylaşması, herkes tarafından yorum yağmuruna tutuldu.