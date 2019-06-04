Güldür Güldür Show'un yıldızı Evrim Akın'ın sevgilisi bakın kim çıktı
Yeni sezonda Güldür Güldür Show'a dahil olan güzel oyuncu ve sunucu Evrim Akın, önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte pozlarını paylaştı.
Son dizi projesi olan Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Jülide karakteri ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Evrim Akın, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Hem kendisi hem de sevgilisi, Instagram hesaplarından birbirleriyle çekindikleri pozları paylaştı. Peki Evrim Akın'ın sevgilisi kim çıktı dersiniz?
Davranış bilimleri ve psikoloji üzerine eğitim alan Aşkım Kapışmak, Evrim Akın ile bu pozunu paylaşarak birlikteliklerini ilan etti. Kapışmak, bu fotoğrafı "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır. İyi ki" notuyla paylaştı.
İkilinin sevgili olmasının ardından fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum yağdı. Demet Akalın da Evrim Akın ve Aşkım Kapışmak ilişkisi için “Çok yakıştırdım ikiside pırlanta” yorumunu yaptı. Peki ekranlarda sürekli aşk ve ilişkiler üzerine yorum yapan Aşkım Kapışmak kimdir?
Aşkım Kapışmak kimdir?: Kapışmak, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. On iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi’nde konservatuvar eğitimi aldı. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi.