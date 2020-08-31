Güldür Güldür Show'un Bilali Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu düğün yaptı
Güldür Güldür Show adlı programının yıldızı Onur Buldu, Duygu Kozoğlu'yla düğün yaptı. Çiftin düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmişti.
Show TV'nin Güldür Güldür Show'unda 'Bilal' karakteriyle fenomen haline gelen Onur Buldu sonunda muradına erdi. Nisan ayında Duygu Kozoğlu ile nişanlanan Onur Buldu, koronavirüs salgını sebebiyle düğünü bir türlü yapamamıştı. Onur Buldu eşi Duygu Kozoğlu ile sonunda dünya evine girdi.
Yaklaşık dört ay önce nikah masasına oturan çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdi. 38 yaşındaki Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Eşi ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Onur Buldu, "Bizim için çok önemli bu günde yalnız bırakmayan dostlarımıza ve ailemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Onur Buldu ve Duygu Kozoğlu'na sosyal medya hesabından tebrik mesajları yağdı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Buldu, şu ifadeleri kullanmıştı: