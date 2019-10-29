Güldür Güldür Show'un Aziz Bey'i Ali Sunal'dan eşine duygusal mesaj
Ali Sunal, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Nazlı Kurbanzade'nin doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.
Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür'ün sunucusu Ali Sunal, geçtiğimiz yıl Mart ayında avukat sevgilisi Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu.
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Geçtiğimiz ay anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal, bebeklerini kucaklarına almışlardı. Kadıköy'deki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe çift, Narin adını vermişti.
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İkili, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken Ali Sunal'dan eşi Nazlı Kurbanzade'ye duygusal bir mesaj geldi.
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Ali Sunal, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşine sürpriz yapan Sunal, şunları yazdı:
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