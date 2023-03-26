BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97

Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...

|
Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...

Güldür Güldür Show programından kovulduğu yönünde iddialar çıkan Ali Sunal açıklama yaptı.

Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show programının sunucusu Ali Sunal, iki hafta önce sahnede depremle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

15
Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...

Sunal açıklamalarında “Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Artık bu normale dönmeyeceğiz” demişti. Bu sözler sonrasında Sunal'ın programdan gönderildiği iddia edildi.

25
Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...

Ali Sunal, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Sunal şu sözleri kullandı:

35
Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...

“Efendim iyi pazarlar. Dün ‘Güldür Güldür’ kanalımız Show TV’de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. 

45