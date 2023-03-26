Güldür Güldür Show'dan kovuldu dendi! Ali Sunal programdan ayrıldı mı? Açıklama geldi...
Güldür Güldür Show programından kovulduğu yönünde iddialar çıkan Ali Sunal açıklama yaptı.
Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show programının sunucusu Ali Sunal, iki hafta önce sahnede depremle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Sunal açıklamalarında “Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Artık bu normale dönmeyeceğiz” demişti. Bu sözler sonrasında Sunal'ın programdan gönderildiği iddia edildi.
Ali Sunal, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Sunal şu sözleri kullandı:
“Efendim iyi pazarlar. Dün ‘Güldür Güldür’ kanalımız Show TV’de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış.