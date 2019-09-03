Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları belli oldu yıldız isim geri dönüyor

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'dan müjdeli bir haber geldi. Yeni sezon için birçok oyuncusunu bünyesinde tutmaya devam eden programın, eski yıldızıyla da anlaştığı öğrenildi.