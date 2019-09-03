Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları belli oldu yıldız isim geri dönüyor
Show TV ile aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı final yapıp yeni bir kanal arayışına geçen Güldür Güldür, yeni sezonda bomba bir ekiple ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'dan müjdeli bir haber geldi. Yeni sezon için birçok oyuncusunu bünyesinde tutmaya devam eden programın, eski yıldızıyla da anlaştığı öğrenildi.
İlk olarak yeni sezonda İrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente ile anlaşıldığı öğrenildi. İki ismin sevenleri, programın bir an önce yeni kanal bulup yayın hayatına başlaması için yorumlar yaptı.
Güldür Güldür Show'un yeni sezon bombası ise Çağlar Çorumlu oldu. Çorumlu'nun yokluğunda geçen bir önceki sezonun ardından, programın sevenleri bu haberler adeta havalara uçtu.
Peki Çağlar Çorumlu kimdir?
Çorumlu, 4 Aralık 1977 tarihinde Amasya, Merzifon’da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmen olan Çağlar Çorumlu, Merzifon Lisesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur.