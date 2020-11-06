Güldür Güldür Show için flaş karar yayın günü değişti! İşte yayın tarihi
Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show için sürpriz bir karar alındı. Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer alıyor.
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Güldür Güldür Show Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamları ekrana gelmiş sevenlerini ekranlara kitlemişti. Fakat Güldür Güldür Show'un yayın tarihi değişti.
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Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.
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Sürpriz isimler dahil olmuştu
Öte yandan Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.
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