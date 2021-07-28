Güldür Güldür Onur Buldu'nun Instagram'daki çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek ile kardeş gibi...
SHOW TV Güldür Güldür Show'un adeta fenomen haline gelen tiplemeleri 'Bilal ve Naime'ye can veren Onur Buldu ve Ecem Erkek Instagram'da 'kardeş' gibi fotoğraflarıyla gündeme geldi. Onur Buldu'nun Instagram'da çocukluk fotoğrafını yayınlamasıyla Ecem Erkek ile ikiz gibi benzedikleri ortaya çıktı.
Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar olay oldu.
"Durun siz kardeşsiniz"
Onur Buldu çocukluk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Takipçileri Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetince fotoğrafa yorum yağdı. Bazı takipçileri fotoğrafı ti'ye alarak "Durun siz kardeşsiniz" diye yorum yaptı.
Oyuncu son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. "Mermiye kafa attığımız yıllar" notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.
Buldu’nun çocukluğu Güldür Güldür'de 'Naime' karakterine hayat veren rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetildi. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.