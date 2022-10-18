Güldür Güldür Mehtap'ın gözlerden uzak sürdürdüğü aşkı! Paylaşımları olay!
Güldür Güldür'de Mehtap ismiyle bilinen ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, aşkını herkesten uzak yaşıyor. Sevgilisiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan Yılmazkaya büyük ilgi gördü. Güldür Güldür’ün Mehtap’ın paylaşımını gören takipçilerinden "Aşk sana yakıştı" yorumları gecikmedi.
Oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un Meltem'i özel hayatıyla da merak konusu.
Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında aşk pozunu paylaştı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu "Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Güldür Güldür’ün Mehtap’ını görenler "Aşk sana yakıştı" yorumları yaptı. Ünlü oyuncu müzisyen Kadir Doğan ile birlikte.