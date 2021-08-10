Güldür Güldür Mahrem Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
9 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Aşkın Tarifi, Güldür Güldür ve Mahrem'i hüsrana uğrattı.
Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara geldiği Aşkın Tarifi reyting yarışında umduğu sonucu bulamadı.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
MasterChef Türkiye 2021 sezonunda düelloların ardından ana kadro için mücadele devam ediyor. Sevilen yarışma programı reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işlendiği Mahrem dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte pazartesi günü reytingleri...