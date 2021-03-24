Güldür Güldür Hekimoğlu çakıldı Survivor Baraj Masumlar Apartmanı'na büyük şok
24 Mart 2021'in reyting sonuçlarında Hekimoğlu ve Güldür Güldür çakıldı. Masumlar Apartmanı, Survivor, Baraj'a fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.
Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaştığı ve Gülben'in, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulduğu Masumlar Apartmanı'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Ekranların sevilen dizisi reyting yarışında ilk sırayı rakibine kaptırdı.
Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi heyecanından önce ünlüler ve gönüllüler takımları arasında çekişmeli bir iletişim ödülü oynandı. Heyecanın dorukta olduğu Survivor reytinglerde dibe çakıldı.
Reytinglerde haftalardır ilk 10'a girememesinin ardından final kararı alan Hekimoğlu 42. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Final bölümüne adım adım yaklaşan dizi dün akşamki reytingleriyle yine ilk 10'a kendisine yer bulamadı.
Nehir ve Bahar’ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alıp herkesten uzaklaştığı Baraj'ın dün akşamki bölümü reytinglerde beklediği sonucu alamadı. Sevilen dizi son haftalarda düşüşe geçti.