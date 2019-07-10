Güldür Güldür hayranlarını üzecek haber kararı Show TV duyurdu
Ali Sunal ve bir çok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran ekranların en eğlenceli en keyifli yapımlarından biri olan Güldür Güldür'den hayranlarını üzecek bir karar geldi.
Ekranların sevilen, en uzun soluklu, en keyifli yapımlarından biri olan Güldür Güldür her bölümü ile izleyiciyi kahkahaya boğdu. Neredeyse her skeç sosyal medyada büyük yer buldu binlerce kez izlendi.
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Usta oyuncu kadrosunun yanı sıra yeni ve genç isimlerin de yıldızını parlayan Güldür Güldür'den gelen üzen haberi kanal duyurdu.
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Ekran başındakileri kahkahaya boğan skeçleri ile kanalın da reyting listelerinde yüzünü güldüren eğlence programı cumartesi günü son kez ekranlara gelecek.
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Uzun yıllardır ekranlarda olan Güldür Güldür 13 Temmuz cumertesi akşamı sezon finali ile son kez Show TV ekranlarında olacak.
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