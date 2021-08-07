Güldür Güldür Bilal'in eşi Duygu herkesi hayran bırakıyor!
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan isimler arasında.
Show TV ekranlarının başarılı programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu sesiz sedasız İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile dünyaevine girmişti.
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İşte Onur Buldu'nun evlendiği öğretmen eşi Duygu Kozoğlu...
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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile hayatını birleştirdi.
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Buldu ve eşi Duygu Kozoğlu, Etiler'de nikahlarını Onur Buldu'nun evinin bahçesinde kıymışlardı.
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