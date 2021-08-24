Güldür Güldür Aşkın Tarifi Masterchef Seksenler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
23 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Aşkın Tarifi, Güldür Güldür ve Seksenler'i hüsrana uğrattı.
Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştirdiği Aşkın Tarifi reytinglerde hüsrana uğradı.
Dört sezondur izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de final turunun ardından yarışmanın ana kadrosunda yarışacak 16 ismin belli olduğu dün akşamki bölümü reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Çınaraltı’nın sevilen muhasebecisi Semih’in evlenme konusundaki başarısızlığı Yıldız ve Rukiye’yi harekete geçirir. Semih’e kız bulma çalışmalarına Amelie’de dahil olur. Amelie Belçika’daki tanıdığı Nazmiye Teyze ile konuşarak Mine adından bir kız bulur ve Semih’le Mine’yi evde buluştuğu Seksenler son bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde dibe çakıldı.
İşte pazartesi günü reytingleri...